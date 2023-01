Niemcy stawiają na pompy ciepła. Korzystne dofinansowanie

Niemcy zdecydowanie chcą zwiększyć liczbę działających w kraju pomp ciepła. 1 stycznia 2023 r. wprowadzone zostały tam nowe przepisy, na mocy których możliwe jest uzyskanie dofinansowania przy zakupie pompy ciepła w wysokości do 40 proc. To, jaki będzie udział państwa w kosztach zakupu i instalacji pompy ciepła, zależy od kilku warunkach.

Serwis gramwzielone.pl opisał zasady przyznawania dotacji na pompy ciepła u naszych zachodnich sąsiadów. Podstawowe dofinansowanie na pompy wyniesie w Niemczech 25 proc. Jeśli jednak właściciel domu zdecyduje się wymienić system grzewczy, który nadal działa, na pompę ciepła, dotacja, którą otrzyma, będzie wyższa. Przepisy przewidują pokrycie dodatkowych 10 proc. kosztów przez państwo. Dotyczy to takich systemów grzewczych jak ogrzewanie olejowe czy węglowe, a także ogrzewania gazowego, które oddano do użytku co najmniej 20 lat temu.