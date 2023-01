Okienna pompa ciepła. Idealne rozwiązanie dla mieszkańców bloków

Okienna pompa ciepła jest obecnie w fazie projektu i nie wiadomo, kiedy będzie dostępna dla szerokiego grona konsumentów. Warto wspomnieć, że twórcy tej oryginalnej koncepcji - firmy Gradient i Midea America – zwyciężyli dzięki niej w konkursie Clean Heat for All Challenge w Nowym Jorku.

"Możliwe, że w ciągu kilku lat okienne pompy ciepła staną się częstym widokiem na nowojorskich parapetach. Szczególnie dlatego, że jest to sprzęt, który można łatwo zamontować" – pisał na naszych łamach Karol Kołtowski. Niestety, w obecnej formie urządzenie może nie sprawdzić się w niektórych krajach , gdyż stworzono je z myślą o oknach przesuwanych do góry, które są popularne w Stanach Zjednoczonych.

Aby zainstalować pompę ciepła zaprojektowaną przez firmę Gradient, trzeba posiadać w mieszkaniu okna o odpowiednich wymiarach – muszą mieć one szerokość co najmniej 61 cm i głębokość pomiędzy 15 a 40 cm. Wymagana jest również odpowiednia przestrzeń wokół jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Zdaniem twórców pompa jest w stanie ogrzać lub schłodzić pomieszczenie o powierzchni do 40 m kwadratowych. Przy większym metrażu konieczne jest zatem zainstalowanie większej liczby urządzeń.

Montaż pompy jest na tyle prosty, że każdy może wykonać go samodzielnie. Jednostka wewnętrzna urządzenia waży ok. 22 kg, a zewnętrzna ok. 40 kg. Niestety, pompa nie należy do cichych, dlatego lepiej nie umieszczać jej np. w sypialni – podczas pracy wydaje z siebie dźwięki o natężeniu od 48 do 58 decybeli.