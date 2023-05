Gigantyczna pompa ciepła. Tysiące razy wydajniejsza niż tradycyjna

Basen olimpijski mieści ok. 2,5 milionów litrów wody. Aby ją podgrzać z temperatury pokojowej do wrzenia wcale nie potrzeba wiele czasu. Niemiecka firma MAN Energy Solutions posiada pompę ciepła, która jest w stanie to zrobić w czasie krótszym niż cztery godziny. To jednak nie koniec jej możliwości.

Rozwiązania, które dostarcza MAN ES to jedne z największych pomp ciepła na świecie. Urządzenia takie mogą posłużyć do zapewnienia ciepła dla wielu budynków mieszkalnych lub znaleźć zastosowanie w przemyśle.

Pompy ciepła, które stosowane są do ogrzewania domów, dysponują mocą rzędu kilku-kilkunastu kilowatów. Największa pompa ciepła wyprodukowana przez MAN Energy Solutions ma moc 48 megawatów, czyli 48 tys. kilowatów. Może ona podgrzewać wodę do 150 stopni Celsjusza i zapewniać ciepło dla tysięcy domów. Dwa takie urządzenia zamontowano w porcie w Esbjergu w Danii.

Jak czytamy w materiale BBC, w tej instalacji pompy pobierają ciepło z wody morskiej. Podgrzany w ten sposób czynnik chłodniczy pozwala przekazać ciepło dalej. Dzięki temu do sieci ciepłowniczej dociera woda o temperaturze do 90 stopni Celsjusza. Zasila ona 27 tys. domów.

Rozwój tego rodzaju systemów to próba znalezienia rozwiązania na zapewnienie ciepła budynkom w świecie, w którym dostęp do energii z paliw kopalnych będzie ograniczony. Europa mocno nastawiła się na zmianę swojego systemu energetycznego, przez co należy rozumieć odejście od węgla, ropy i gazu i zastąpienie ich energią elektryczną, generowaną w odnawialnych źródłach energii. Kolejne kraje stawiają na rozwój OZE i pomp ciepła, co ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.