Niemcy stworzyli potężną broń. Jest wyposażona w laser

Skyranger 30 HEL to wieżowy system obrony przeciwlotniczej opracowany przez niemieckiego producenta broni Rheinmetall AD. Jak zauważa Zespół Badań i Analiz Militarnych, jest to broń "do samobieżnych zestawów przeciwlotniczych bliskiego zasięgu, wchodzących w skład – promowanego także w Polsce – systemu Skynex". Wieża jest systemem hybrydowym, korzystającym z szerokiej gamy uzbrojenia.