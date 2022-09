Niemiecki sposób na blackout. Pływające elektrownie na ropę zamiast atomu

Polityczna decyzja, jaką jest rezygnacja z energetyki jądrowej, stawia przez Niemcami problem braku prądu. Planowane wyłączenie trzech ostatnich, niemieckich elektrowni atomowych może doprowadzić do problemów energetycznych.

Wywołuje to wiele kontrowersji, bo oznacza zastąpienie czystego atomu jednym z najbardziej szkodzących planecie, wysokoemisyjnym sposobem produkcji energii. Czym są pływające elektrownie?

Koncepcja wykorzystania statków z potężnymi siłowniami do zabezpieczania zapotrzebowania na prąd na lądzie nie jest nowa. Pierwsze jednostki tego typu powstały jeszcze w latach 30. XX wieku. Współcześnie pływające elektrownie są stosowane zazwyczaj w razie wystąpienia jakichś kataklizmów, a także przez państwa rozwijające się, gdzie stanowią substytut niedoinwestowanej infrastruktury energetycznej.

Jednym z głównych operatorów pływających elektrowni jest turecka firma Karpowership. Turcy deklarują, że w ciągu 60 dni mogą zapewnić nawet 30 gotowych do działania "barek energetycznych", pokrywających zapotrzebowanie sięgające 4100 MW.

Zbudowany w latach 80. w Japonii statek ma 188 metrów długości, wypiera ponad 41 tys. ton (tyle, co francuski lotniskowiec Charles de Gaulle) i jako pływająca elektrownia jest w stanie zapewnić do 126 MW mocy – wartość podobną do mocy elektrycznej szczecińskiej elektrociepłowni Pomorzany.