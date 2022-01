Niezwykłe auto ze Słowacji. W niecałe 3 minuty zamienia się w samolot

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, AirCar przeszedł pomyślnie ponad 70 godzin prób w locie oraz około 200 startów i lądowań. W ten sposób maszyna spełniła normy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Stefan Klein, wynalazca pojazdu, a także jego pilot testowy i szef zespołu rozwojowego, twierdzi, że AirCar uzyskał tym samym zielone światło do masowej produkcji.

Samochód może poruszać się z prędkością 160 km/h i latać na pułapie do ok. 2,5 km nad ziemią. PAP podkreśla, że aby latać AirCar trzeba posiadać licencję pilota. "Naszym kolejnym krokiem jest zbudowanie prototypu, który będzie miał nowy silnik lotniczy" – powiedział serwisowi Interesing Engineering współzałożyciel Klein Vision Anton Zajac.

Chodzi o pojazd nazwany roboczo Prototype 2 (P2). Według zapowiedzi będzie osiągał on prędkość do 300 km/h, a jego zasięg wyniesie ok. 1000 km. Zajac zdradził, że testy P2 są planowane jeszcze w tym roku, a na początku przyszłego roku firma zamierza uzyskać certyfikat dla tego pojazdu.