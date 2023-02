Nowa biogazownia w Polsce. Do Niemiec nam jeszcze daleko

Za budowę wspomnianego obiektu odpowiadać będzie firma Global Hydrogen. Projekt ma zostać ukończony do końca 2024 r. W biogazowni wykorzystana zostanie technologia mieszania reaktora biogazowni Self Mixing Biogas Plant. Budowa obiektu ma ruszyć jeszcze latem 2023 r.

Jedna biogazownia wiosny jednak nie czyni. Jak czytamy w serwisie cire.pl, w Polsce nie działa obecnie zbyt wiele biogazowni. Z przygotowanego przez ekspertów NCBiR, PFR i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu raportu wynika, że jest ich w naszym kraju ok. 130., a ich łączna moc wynosi ok. 125 MW.

Daleko nam do naszych zachodnich sąsiadów. Na terenie Niemiec działa obecnie ok. 9 tys. biogazowni, których łączna moc wynosi ok. 6 GW. Różnica jest więc znaczna, a sytuacja wygląda jeszcze gorzej, jeśli uwzględnimy, że w naszym kraju powierzchnia wykorzystywana rolniczo jest większa o ok. 1,5 mln hektarów, a do tego mamy bardziej rozwinięty sektor przetwórstwa rolno-spożywczego, który produkuje dużą ilość bioodpadów.