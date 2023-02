Fotowoltaika i wiatraki na czele. Wyprodukowały najwięcej prądu w UE

Europa zdecydowanie stawia na odnawialne źródła energii. W 2022 r. najwięcej energii elektrycznej w całej Unii Europejskiej wygenerowały elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne. To pierwszy raz w historii, kiedy źródła zielonej energii wyprzedziły wszystkie pozostałe technologie wytwórcze.

Na wynik fotowoltaiki i energetyki wiatrowej wpłynęła bardzo słaba sytuacja energetyki wodnej i jądrowej. Wynikało to z okropnej suszy, z jaką mierzył się nasz kontynent w 2022 r. Elektrownie wodne nie mogły pracować z pełną wydajnością, gdy brakowało wody. Fatalna sytuacja pogodowa ukazała też słabość elektrowni jądrowych, które bez zaopatrzenia w odpowiednią ilość wody, nie mogły pracować ze względu na brak chłodzenia.

Jak widać, sukces energetyki słonecznej i wiatrowej jest okupiony dużymi potknięciami innych technologii. Mimo to warto podkreślić, że to właśnie uznawane za niestabilne źródła energii odegrały najważniejszą rolę w europejskiej energetyce w 2022 r. W dłuższej perspektywie nie można opierać systemu energetycznego wyłącznie o energetykę wiatrową i fotowoltaiczną, ale ich duży udział w ogólnej generacji udowadnia, że mogą one stanowić dobrą bazę, która stabilizowana będzie na przykład energetyką jądrową.