Nowa era energetyki. Wiemy jak generować energię z rotacji Ziemi

Chyba nie zrezygnował i skonstruował urządzenie z ferrytu manganowo-cynkowego, które umieścił w zaciemnionym laboratorium. Jak podaje "Popular Mechanics", naukowcowi udało się wytworzyć energię o mocy 17 mikrovoltów . Choć to niewielka ilość, eksperyment pokazuje, że możliwe jest wykorzystanie obrotu Ziemi jako źródła energii.

Pomimo obiecujących wyników, wielu ekspertów pozostaje sceptycznych co do praktyczności tej technologii. Chyba przyznaje, że skalowanie tej technologii do poziomu użytecznego w praktyce może być trudne. Kolejnym krokiem jest powtórzenie eksperymentu przez inne zespoły badawcze.