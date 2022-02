Nowa metoda pochłaniania CO2. Skuteczność? Prawie 100 procent

Co ciekawe, powstała ona dzięki niepowodzeniu innego projektu badawczego . Naukowcy odpowiedzialni za nową technologię początkowo pracowali nad ogniwami paliwowymi z membraną do wymiany wodorotlenków (HEM), bardziej przystępną cenowo i przyjazną dla środowiska alternatywą dla tradycyjnych ogniw paliwowych opartych na kwasie.

Zespół napotkał wtedy jednak poważny problem. Okazało się, że ogniwa paliwowe HEM są bardzo wrażliwe na dwutlenek węgla w powietrzu, co utrudniało ich prawidłowe funkcjonowanie.

Po latach specjaliści doszli do wniosku, że można na tym skorzystać, wykorzystując ogniwa paliwowe do wychwytywania CO2. – Kiedy zagłębiliśmy się w ten mechanizm, zdaliśmy sobie sprawę, że ogniwa paliwowe wychwytują prawie każdą ilość dwutlenku węgla, która się do nich przedostawała i były naprawdę dobre w jego przetwarzaniu – mówi współautor badań Brian Setzler.