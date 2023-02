Nowe liczniki energii elektrycznej. Wymiana czeka kolejnych Polaków

Do 2026 r. Energa-Operator chce objąć zdalnym pomiarem wszystkich użytkowników korzystających z jego oferty (odbiorców, prosumentów i wytwórców). Będzie to oznaczało spełnianie zapisów zawartych w ustawie Prawo energetyczne przed wyznaczoną datą graniczną. Rządzący zobowiązali operatorów do instalacji liczników zdalnego odczytu u co najmniej 80 proc. swoich klientów najpóźniej do 31 grudnia 2028 r.