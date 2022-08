Nowoczesny kombajn. Tak wyglądają współczesne żniwa

Nowoczesny kombajn to taki, który pozwala na zapewnienie komfortu operatorowi, a jednocześnie jest przy tym maksymalnie wydajny. Ciągły rozwój społeczeństwa wymusza produkcję dużych ilości żywności. To zaś przy użyciu klasycznych metod uprawy ziemi byłoby nieosiągalne. Dr inż. Jacek Skudlarski opisał na łamach serwisu wrp.pl możliwości współczesnych kombajnów, dzięki czemu żniwa mogą przebiegać szybciej, dając przy tym lepsze efekty, niż miało to miejsce w przeszłości.

Nowe, duże kombajny, dysponują nowoczesnymi systemami omłotu. W sprzętach najwyższej klasy są to układy hybrydowe, będące połączeniem klasycznych bębnów młócących i pojedynczych lub podwójnych rotorów do oddzielania ziarna od słomy. Rozwiązanie to w nieco różniących się od siebie wariantach wykorzystuje w swoich flagowych pojazdach wiele firm, m.in. New Holland, John Deere czy Fendt.