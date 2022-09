Oszczędzanie ciepłej wody. Tak zmniejszysz swoje rachunki

Obecna sytuacja gospodarcza zmusza wielu z nas do zaciskania pasa. Sprawa prawdopodobnie będzie wyglądać jeszcze gorzej, gdy rozpocznie się sezon grzewczy. Wysokie ceny energii i paliw niezbędnych do ogrzewania budynków i ciepłej wody użytkowej dadzą się nam we znaki.

To podstawowa, ale ważna porada. Choć kąpiel w wannie pełnej ciepłej wody to zdecydowanie komfortowe przeżycie, jest ono bardzo energochłonne. Z wyliczeń Forum Energii wynika, że wanna średniej wielkości mieści 150-200 litrów wody. Z kolei biorąc prysznic, zużywamy ok. 10-15 litrów wody na minutę. Oznacza to, że podczas dziesięciominutowego prysznica, jesteśmy w stanie zaoszczędzić ok. 50 litrów wody, a co za tym idzie, sporo energii niezbędnej do jej ogrzania.