Wyłącz te funkcje na Androidzie. Tak oszczędzisz baterię smartfona

Smartfony stały się nierozłącznym towarzyszem naszej codzienności . Zrezygnowaliśmy z portfeli i zegarków, gdyż wszystkie niezbędne rzeczy mieszczą się już w telefonie. Niestety, te gadżety często automatycznie aktywują różne funkcje bez naszej zgody . W rezultacie telefon wysyła zapytania do niemal każdej zainstalowanej aplikacji, analizując możliwość przesyłania powiadomień. Wszystkie te procesy znacząco obciążają baterię . Wyjaśniamy, jak je ograniczyć.

Zadajesz sobie pytanie, jak sprawić, by bateria telefonu miała dłuższą żywotność ? Istnieją pewne funkcjonalności, które mogą mocno wpływać na zużycie energii. Oto wskazówki dotyczące urządzeń z systemem Android.

Po dezaktywacji wróć do poprzedniej zakładki, kliknij „urządzenia” i zdezaktywuj opcję "pokaż powiadomienia". Dzięki temu telefon nie będzie już przeszukiwać pobliskiego środowiska pod kątem nowych urządzeń do sparowania.

Telemarketerzy atakują cię telefonami? Wciśnij to w swoim smartfonie

To zaskakujące, ale telefon często przeszukuje otoczenie w poszukiwaniu drukarki. Aby to zmienić, przejdź do ustawień, wpisz „druk” w wyszukiwarkę, wybierz "drukowanie" lub "drukarka" i kliknij „domyślna usługa drukowania”. Pojawi się opcja wyłączenia usługi. Zdezaktywuj ją, a bateria starczy na dłużej.