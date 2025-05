"Obcy" na wybrzeżu? Nie ma powodów do obaw

Sam Vorster był naprawdę zaskoczony reakcjami, które otrzymał od ludzi. Nie przypuszczał, że ktoś mógłby rzeczywiście uwierzyć, że jego zdjęcia ukazują istoty z innych planet. Dla niego była to jedynie interesująca obserwacja, którą dostrzegł. Zaniepokojeni internauci pytali go, czy w wodzie jest bezpiecznie i czy to, co widać na zdjęciach, pojawia się na plaży tylko nocą.