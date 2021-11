Fotowoltaika w bloku to w tej chwili element niemal niespotykany. Rzadko zdarza się, by spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa decydowały się na zainwestowanie pieniędzy lokatorów w kosztowną instalację fotowoltaiczną. Bloki często mają inne potrzeby, które należy realizować możliwie szybko, ze względu na komfort lub bezpieczeństwo mieszkańców.

Fotowoltaika w bloku. Dlaczego to tak rzadki widok? Czy to się opłaca?

Rzadziej dochodzi do sytuacji, w których instalacja dachowa pokrywa zapotrzebowanie na prąd u lokatorów. Wynika to przede wszystkim z braku odpowiednich przepisów. Ekspert OZE, Marcin Ściążko, zauważa, że w niedalekiej przyszłości może się to zmienić.

- Procedowana ostatnio w Sejmie nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii wprowadza między innymi definicje prosumenta zbiorowego, regulując tym samym sposób rozliczania tego typu instalacji. Jest to coś, na co wiele osób, firm czy też spółdzielni mieszkaniowych czekało. Do tej pory z punktu widzenia prawa nie było to uregulowane, uniemożliwiając tym samym właścicielom mieszkań w budynkach wielorodzinnych wygodne inwestowanie we własne źródło energii.