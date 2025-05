Odkrycie w Jerozolimie sprzed lat. Mówi o nim Biblia

Na pieczęci znajdują się inskrypcje zapisane alfabetem paleohebrajskim, które oznaczają "Dla Yeho’ezera, syna Hosh’ayahu". Przedstawiona na niej postać, mająca rozpostarte skrzydła, jest demonem lub dżinem o wpływach asyryjskich. Postać ta charakteryzuje się długimi lokami opadającymi na kark oraz koroną lub kapeluszem na głowie. Unosi otwartą dłoń, co może sugerować, że prezentuje coś, co trzyma.

Dr Filip Vukosavović, specjalista w dziedzinie asyriologii i archeologii, podkreśla, że odkrycie to jest niezwykle rzadkie i unikalne. Po raz pierwszy w historii archeologii izraelskiej i regionalnej natrafiono na uskrzydloną postać "dżina". Takie figury były popularne w sztuce neoasyryjskiej z okresu IX–VII wieku p.n.e., gdzie pełniły rolę demonów ochronnych.

Według informacji podanych przez serwis The Times of Israel, imię Yeho’ezer, które bywa skracane do Yo’ezer, jest wspomniane w Biblii. Z zapisów wynika, że osoba o tym imieniu była jednym z wojowników króla. Imię Hoshayahu również występuje w skróconej formie jako Hosh’aya.