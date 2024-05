Odkryto nową planetę. Jej budowa przypomina watę cukrową

WASP-193b, tak została nazwana nowo odkryta planeta. Jest większa od Jowisza o połowę, lecz jest siedem razy lżejsza. Dominujący w jej składzie wodór i hel sprawiają, że ma ona niezwykle niską gęstość, porównywalną do waty cukrowej. Jak się okazuje jest to niezwykle rzadkie. Jak więc wyjaśnić stabilne istnienie takiej planety?

Odkrycie to było możliwe dzięki międzynarodowemu badaniu Wide Angle Search for Planets (WASP). Naukowcy korzystali z automatycznych teleskopów rozmieszczonych na całym świecie. Dało to odpowiednie warunki do zidentyfikowania planety. Ustalono, że WASP-193b wykonuje pełen obieg wokół swojej gwiazdy matki, WASP-193, w ciągu 6,25 dnia.