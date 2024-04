Rozważając, które urządzenia elektroniczne należy wyłączyć podczas burzy, przeważnie koncentrujemy się na sprzęcie RTV i komputerach. Są to bowiem urządzenia o wysokiej wartości, które ogólnie uchodzą za wrażliwe na przepięcia. Debata na ten temat jest powszechna, przy czym wiele osób twierdzi, że odłączanie elektroniki to przesada, chociaż dowody sugerują, że jest to skuteczna ochrona.