Inteligentne okna przyniosą oszczędności. Tańsze ogrzewanie

Technologia inteligentnych okien przeciwsłonecznych bazuje na szkle termochromowym. Dzięki niemu szyby mogą redukować przepuszczalność ciepła, gdy zmienia się temperatura. Istotną zaletą holenderskich okien jest to, że w parze z ograniczeniem przepuszczanego ciepła nie idzie ściemnianie okien. Wynika to z faktu, że działają one tylko dla podczerwonego spektrum światła słonecznego.