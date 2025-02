Odmrażacz do szyb. Kosztowna wygoda czy ukryte zagrożenie dla samochodu?

Odmrażacze do szyb od dawna ułatwiają utrzymanie auta w zimie , a producenci intensywnie reklamują te produkty, podkreślając ich zalety. W końcu, n ikt nie chce ręcznie zeskrobywać warstwy lodu z szyb, szczególnie gdy spray wydaje się szybkim i tanim rozwiązaniem . Jednakże, każdy kij ma dwa końce – za pozytywami kryją się potencjalne negatywy, które są często pomijane w dyskusji. Jak więc dokładnie działają odmrażacze do szyb?

Problemem jest chemiczny skład tych płynów, zawierający alkohol i amoniak, które przy częstym użyciu mogą prowadzić do odbarwień . Niektóre sytuacje kończyły się uszkodzeniem powłoki karoserii, co pozostawiało trudne do usunięcia plamy. Jeżeli zauważysz te ślady, najprawdopodobniej są one wynikiem używania ulubionego odmrażacza.

Nieprzemyślane stosowanie odmrażacza i jego niedokładne rozprowadzanie po szybie może prowadzić do pęknięć, a także do uszkodzeń elementów gumowych, takich jak uszczelki, które później trzeba będzie wymienić - to kolejny wydatek. Nieuważne użycie odmrażacza w pobliżu silnika może spowodować dostanie się płynu do wewnętrznych mechanizmów, prowadząc do ich uszkodzenia.