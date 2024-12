Piszczące wycieraczki? Oto prosty sposób na poprawę widoczności

Chociaż często nie zwracamy na nie uwagi, wycieraczki samochodowe odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznej jazdy, zwłaszcza podczas deszczu lub śniegu. Jednak z czasem mogą zacząć piszczeć, co staje się problematyczne.

Sezon zimowy już się rozpoczął, co oznacza, że warunki pogodowe będą się pogarszać. Dla kierowców to wyjątkowo trudny okres, gdyż wymaga większej ostrożności na mokrej i zaśnieżonej drodze. Przegląd samochodu to podstawa dla zapewnienia zarówno komfortu, jak i bezpieczeństwa podczas jazdy.

Jak rozwiązać problem piszczących wycieraczek?

Piszczące wycieraczki to nie tylko uciążliwy dźwięk, lecz także poważny problem, gdy guma staje się mniej skuteczna. Szczególnie wtedy, gdy pada śnieg, mogą one nie usuwać go skutecznie, a zamiast tego pozostawiać rozmazany film na przedniej szybie.

Ta warstwa śnieżnej mazi ogranicza widoczność, co zwiększa ryzyko wypadku. Dlatego warto zwrócić uwagę na stan wycieraczek. Często nie działają one poprawnie nie przez awarie mechaniczne, ale przez zwykłe zabrudzenia. Prostym rozwiązaniem może być ich przetarcie chusteczką higieniczną lub szmatką, co może znacznie poprawić ich funkcjonowanie.

Najczęściej piszczenie wycieraczek wynika z nagromadzonego brudu, takich jak liście, pyłki lub resztki lodu, które wpływają na pracę gumy. Regularne czyszczenie pozwala uniknąć tych problemów i zapewnia lepsze działanie piór.

Nowe wycieraczki i smugi - co zrobić?

Często pojawiające się smugi to sygnał, że coś jest nie tak z ułożeniem wycieraczek. Guma powinna dotykać szyby pod odpowiednim kątem, a pióra muszą mieć wystarczający luz, co pozwoli im lepiej poruszać się po powierzchni szyby.

Aby rozwiązać ten problem, wystarczy zdjąć pióro wycieraczki i za pomocą klucza płaskiego wyregulować haczykowaty zaczep, tak aby był w odpowiedniej pozycji, co pozwoli na idealne przyleganie do szyby pod kątem 90 stopni.

Piszczące wycieraczki utrudniają dobrą widoczność © Photo Images | Comstock

Czy można dostać mandat za wycieraczki?