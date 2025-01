Zmagasz się z zamarzniętym zamkiem w aucie? Zastosuj te proste triki

Większość z nas intuicyjnie sięga po ciepło, by poradzić sobie z zamarzniętym zamkiem, ale warto pamiętać, że nie wszystkie metody są bezpieczne. Powszechny błąd to zalewanie zamka wrzątkiem lub używanie zapalniczki do jego podgrzewania, co może prowadzić do uszkodzeń. Istnieją jednak skuteczniejsze i mniej ryzykowne rozwiązania, które naprawdę mogą pomóc w takiej sytuacji.