Odpady z elektrowni węglowych na farmach fotowoltaicznych

PGE rozważa wykorzystanie popiołów lotnych ze spalania węgla w elektrowniach konwencjonalnych do budowy farm fotowoltaicznych. Miałoby to pomóc zredukować koszty związane z kupnem specjalnych wsporników, które wbijane są w ziemię, w celu zabudowania na nich konstrukcji, do której montowane są panele fotowoltaiczne.