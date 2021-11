Sprawność stworzonego w Berlinie ogniwa fotowoltaicznego osiąga 29,80 procent. Prace nad wykorzystaniem technologii perowskitowej w instalacjach fotowoltaicznych trwają w instytucie od 2015 roku. Doprowadziły one do powstania rekordowego ogniwa fotowoltaicznego. Wydaje się, że kwestią czasu jest przekroczenie bariery 30 procent sprawności przy wykorzystaniu technologii łączącej perowskity z klasycznymi ogniwami krzemowymi.

- Sprawność 30 procent to psychologiczna bariera dla tej fascynującej nowej technologii. W niedalekiej przyszłości może to zrewolucjonizować przemysł fotowoltaiczny - ­mówi Steve Albrecht, który zajmuje się perowskitami w laboratorium HySPRINT w Helmholtz-Zentrum Berlin.

Sprawność ogniw fotowoltaicznych określa ilość wytwarzanej energii elektrycznej w stosunku do ilości dostarczanej do ogniwa energii słonecznej. Krótko mówiąc - im wyższa sprawność ogniw stosowanych w modułach fotowoltaicznych, tym mniejszą powierzchnię trzeba poświęcić, do uzyskania konkretnej mocy instalacji fotowoltaicznej.