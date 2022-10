Ogrzewanie elektryczne. Jak działa promiennik podczerwieni?

Zasada działania promiennika podczerwieni nie jest do końca intuicyjna. Nie działa on tak, jak klasyczne kaloryfery centralnego ogrzewania, ani jak termowentylator, czyli tak zwana farelka. Pomija on konieczność nagrzewania powietrza w danym pomieszczeniu.

Promiennik podczerwieni przekazuje ciepło na zasadzie promieniowania. Działa to w podobny sposób, jak w przypadku Słońca, które ogrzewa Ziemię. Promienie Słońca mogą ogrzewać obiekty, bez konieczności nagrzewania powietrza w danym pomieszczeniu. Można to odczuć zimą, gdy podczas słonecznej pogody, stojąc przy szybie, czujemy przyjemne ciepło padające na twarz, podczas gdy w pomieszczeniu może być ujemna temperatura.

W związku z tym, w jaki sposób działają promienniki podczerwieni, mogą być one idealnym rozwiązaniem na przykład do łazienki, gdzie komfortu cieplnego potrzebujemy przez określony czas - np. podczas porannej lub wieczornej toalety. Nie ma jednak przeszkód, by korzystać z nich do ogrzewania się w sypialni przed snem.