Opona przerobiona na papier. Polscy naukowcy potrafią to zrobić

Recykling opon samochodowych to temat, który naukowcy poruszają raz po raz. Ilość surowca, który pozostaje z opony niezdatnej do dalszego użytku, jest na tyle duża, że pozbywanie się go jest problematyczne. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej opracowali sposób pozwalający przerobić gumę na papier.