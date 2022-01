Recykling łopat wiatrowych po polsku. "Diabeł tkwi w szczegółach"

Jak czytamy w serwisie Świat OZE, jedno śmigło stosowane w elektrowni wiatrowej może ważyć aż 17 ton. Już samo to wskazuje na ogrom materiału, który należy poddać recyklingowi. A proces ten jest bardzo energochłonny ze względu na budowę śmigieł.

Marcin Karbowniczek podkreśla, że kompozyty są trudne do rozdzielenia i wymaga to dużej ilości energii. 2loop Tech pracuje nad taką technologią, która pozwoli na zwiększenie energooszczędności, co zmniejszy także koszty - zarówno finansowe, jeśli chodzi o operatorów turbin wiatrowych, jak i te środowiskowe.