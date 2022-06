Organiczne ogniwa fotowoltaiczne. Trafią na ściany i okna?

Klasyczne, krzemowe panele fotowoltaiczne osiągnęły już wysoki poziom rozwoju, dzięki czemu są powszechnie stosowane - zarówno w mikroinstalacjach, jak i ogromnych elektrowniach słonecznych. Technologia ta ciągle jest rozwijana, lecz jest to obecnie raczej powolne udoskonalanie koncepcji. Badacze pracują teraz też nad innymi sposobami pozyskiwania energii ze światła słonecznego, na przykład dzięki ogniwom organicznym.

Technologia ta nie jest zbyt popularna, ale kto wie, czy w najbliższych latach się to nie zmieni. Główną zaletą ogniw organicznych w kontekście globalnym jest fakt, że do ich produkcji nie potrzeba krzemu, a co za tym idzie - łatwiej będzie uniezależnić się od towarów wytwarzanych w Chinach.