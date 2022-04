Wśród typowych prezentów na komunię pojawiają się smartfony, tablety, laptopy, a także nowoczesne konsole do gier. Gdyby jednak ktoś szukał czegoś innego, jakiejś inspiracji dla oryginalnego podarunku komunijnego, to z pewnością można rzucić okiem na nasz przegląd potencjalnych drobiazgów, które mogą się spodobać tym najmłodszym użytkownikom technologicznych gadżetów i zabawek.

Oryginalny prezent na komunię – Lego Technic

Klocki Lego są przedmiotem zainteresowań nawet tych starszych miłośników kreatywnego budowania. Skąd popularność w tak szerokim zakresie wiekowym? Na pewno przysłużyła się do tego możliwość pobudzania wyobraźni, myślenia przestrzennego, umiejętności planowania poszczególnych etapów konstrukcji, a także najzwyklejsza w świecie przyjemność, która jest wynikiem tworzenia czegoś ciekawego. W związku z tym, szukając oryginalnego prezentu na komunię, zawsze można pomyśleć o jakimś zestawie Lego Technic.

Źródło zdjęć: © Lego Oryginalny prezent na komunię

Czym jest Lego Technic? To szczegółowe modele klocków, których powstanie zainspirowały prawdziwe pojazdy i różnego rodzaju maszyny. Często mają one również dodatkowe funkcje, co widać w trakcie testowania ich możliwości.

Oryginalny prezent na komunię – Hot Wheels

Zestawy o nazwie Track Builder pozwalają dzieciom na budowanie swoich własnych torów wyścigowych. W połączeniu z licznymi samochodzikami Hot Wheels, można eksperymentować z prędkością i rozwijać swoją kreatywność.

Źródło zdjęć: © Hot Wheels Oryginalny prezent na komunię

Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia, ponieważ mając odpowiednio dużo elementów, można tworzyć np. ekstremalnie strome, podwieszane tory, na których autka będą osiągać zawrotne prędkości i wykonywać długie skoki oraz akrobacje. Zestawów typu Track Builder od Hot Wheels jest całkiem sporo, więc można na nie szybko rzucić okiem i podjąć decyzję, czy któryś będzie oryginalnym prezentem na komunię.

Oryginalny prezent na komunię – retro gaming

Wszystko co nawiązuje do gier sprzed kilkudziesięciu lat często jest ciekawym gadżetem, prezentem pozwalającym odkryć coś zupełnie nowego. W przypadku bardzo młodych osób, głównie sprowadza się to do pokazania, że kiedyś rozrywka elektroniczna wyglądała zupełnie inaczej. Współcześnie wszyscy są przyzwyczajeni do niemal fotorealistycznej grafiki, przeogromnych wirtualnych światów oraz licznych skomplikowanych mechanizmów, które nimi rządzą. Jak natomiast wyglądały początki tego wszystkiego?

Źródło zdjęć: © Nintendo Oryginalny prezent na komunię

Prezenty w formie miniaturowych konsol, wyglądem nawiązujących do znanych sprzętów sprzed wielu lat, a funkcjonalnością pozwalających na emulację starych gier, to ciekawy podarunek. Przy okazji pozwala to docenić postęp technologiczny i pokazać jak to kiedyś było z tymi grami, od czego się wszystko zaczęło. Za przykład czegoś takiego może posłużyć Konsola Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda. Oczywiście takich urządzeń jest na rynku znacznie więcej.