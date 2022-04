Prezent na komunię dla chłopca. Elektronika i gadżety

W dzisiejszych czasach smartfon może służyć niemal do wszystkiego. To wielozadaniowe narzędzie sprawdzi się w utrzymywaniu kontaktów z bliskimi, szukaniu wiedzy w bogatych zasobach internetu, graniu w gry, a nawet uczeniu się nowych rzeczy za pośrednictwem licznych tutoriali. Właśnie dlatego prezentem poszerzającym horyzonty myślowe może być np. Samsung Galaxy M53 5G.

Wiele osób jest zdania, że telefon dla dzieci nie musi być szczególnie dobry, ponieważ nie będzie wykorzystywany zbyt umiejętnie. Ostatecznie jednak może się okazać, że najmłodsi użytkownicy korzystają z elektroniki w bardziej zaawansowany sposób, niż mogłoby się to pozornie wydawać. W związku z tym, trafionym prezentem na komunię dla chłopca może być model telefonu, który został wyposażony w 120-hercowy ekran AMOLED o przekątnej to 6,7", aparat główny 108 Mpix z przysłoną f/1,8, procesor MediaTek Dimensity 900 5G, system operacyjny Android 12 oraz akumulator o pojemność aż 5000 mAh. Samsung Galaxy M53 5G jest dostępny w cenie około 2000 zł.

Rozrywka elektroniczna jest sposobem na ciekawe spędzanie wolnego czasu. Współczesne gry mają wiele do zaoferowania i nie chodzi wyłącznie o samą grafikę, ponieważ na rynku jest wiele tytułów o niezwykle wciągającej fabule oraz ciekawych mechanikach. Planując zakup konsoli do gier, warto brać pod uwagę m.in. Xbox Series X.

Najnowsza konsola firmy Microsoft to Xbox Series X. Charakteryzuje się bardzo cichą pracą i jest wyposażona w szybki dysk SSD. Oferuje ciekawą funkcję o nazwie Quick Resume, pozwalającą na błyskawiczne wyjście z gry, a następnie równie szybki powrót do niedawno ogrywanego tytułu. Wielu użytkowników ceni sobie także wsteczną kompatybilność, która oznacza dostęp do określonych starszych produkcji z konsol poprzednich generacji, jak chociażby Xbox 360. Xbox Game Pass to z kolei abonament na gry, dzięki czemu w zamian za comiesięczną opłatę zyskuje się możliwość korzystania z okazałej biblioteki tytułów.