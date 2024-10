Osada starsza od piramid. Odkryto ją przypadkiem podczas sztormu

Orkady, archipelag położony na północ od wybrzeży Szkocji, skrywają w sobie jeden z najcenniejszych skarbów neolitycznych na świecie – osadę Skara Brae . Ta kamienna wioska, licząca sobie ponad pięć tysięcy lat, nie tylko zachwyca swoim wiekiem, ale także niezwykłym stanem zachowania. Skara Brae pozwala nam poznać szczegóły codziennego życia ludzi sprzed tysięcy lat – od sposobu budowy domów po narzędzia, które używali. Dzięki temu stanowisko to stanowi jedno z najbardziej fascynujących odkryć archeologicznych, które wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie.

Skara Brae to jedno z najważniejszych neolitycznych stanowisk archeologicznych na świecie, położone na Orkadach w Szkocji. Ta wyjątkowa osada, datowana na ponad pięć tysięcy lat wstecz, liczy sobie więcej lat niż słynne piramidy w Gizie . Odkrycie Skara Brae rzuciło światło na życie i organizację społeczności neolitycznych zamieszkujących tereny dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Dzięki doskonałemu stanowi zachowania, można dziś prześledzić, jak wyglądały ich domostwa, życie codzienne, a także relacje z otoczeniem.

Zachowane budynki w Skara Brae to kamienne struktury, które przetrwały tysiąclecia dzięki naturalnym osłonom i specyficznemu mikroklimatowi wyspiarskiemu. Osiem z dziewięciu domów można zobaczyć spacerując po ścieżkach osady, co pozwala turystom i archeologom zanurzyć się w przeszłość tej społeczności. Każde domostwo jest wyposażone w kamienne meble, takie jak łóżka, stoły i półki, co świadczy o zorganizowanej strukturze życia mieszkańców.