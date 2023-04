Otwórz drzwi siedząc w wannie. EZVIZ prezentuje nowości smart home

Użytkownicy mogą teraz z dowolnej odległości odblokować zamek do drzwi za pomocą jednego przycisku w aplikacji EZVIZ . Nowe rozwiązanie to kolejny krok w rozwoju portfolio produktowego jednego z liderów w sektorze smart home.

DP2C i DL01S to niezwykle wyraźny obraz ultraszerokokątny, inteligentne funkcjonalności, takie jak detekcja ruchu, a także możliwość podglądu i rozmowy z gościem za pośrednictwem wewnętrznego kolorowego monitora bądź aplikacji EZVIZ na urządzeniu przenośnym.

Posiadacze pary urządzeń EZVIZ DP2C i EZVIZ DL01S (lub L2S) mogą zapomnieć o czekaniu pod drzwiami w przypadku braku kluczy. Wystarczy, że skorzystają z aplikacji EZVIZ na smartfonie, by sprawdzić kto stoi pod domem i zdalnie odblokować zamek. Co więcej, wzbogacenie zestawu o bramkę domową EZVIZ A3 pozwala na odblokowanie zamka z dowolnego miejsca – nawet w trakcie treningu na siłowni, seansu filmowego czy zakupów w sklepie. To wygodne rozwiązanie dla osób aktywnych i tych, którzy lubią leniuchować.