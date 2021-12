Panel fotowoltaiczny z mikrofalownikiem. Zapewni bezpieczeństwo

Wspomniany moduł cechuje się sprawnością na poziomie 20,6 proc. Jego moc to 385 watów. Został on wykonany w technologii zero gap, która zakłada ograniczenie przestrzeni między sąsiadującymi ogniwami, pozwalając tym samym na zwiększenie ich liczby w ramach jednego modułu. Miało to pozwolić na zwiększenie jego sprawności.