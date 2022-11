Panele na szklarnie. Agrofotowoltaika z Arabii Saudyjskiej

Naukowcy z Uniwersytetu Nauki i Techniki Króla Abdullaha w Arabii Saudyjskiej opracowali składany, elastyczny i modułowy panel fotowoltaiczny, stworzony z myślą o zastosowaniu w rolnictwie. Mirai Screen to półprzezroczysty moduł fotowoltaiczny złożony z ogniw monokrystalicznych. Nadaje się on do zastosowania w szklarniach w celu wytwarzania energii, a także do tego, by chronić rośliny przed nadmiernym nasłonecznieniem.