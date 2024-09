Parujące szyby w aucie. Jak uniknąć tego problemu i o czym pamiętać?

Parujące szyby w samochodzie to powszechny problem, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje. Powodów jest kilka, a każdy z nich związany jest głównie z nadmierną wilgocią w pojeździe oraz niewłaściwą cyrkulacją powietrza.

Jedną z głównych przyczyn jest niesprawna wentylacja. Nawiewy w samochodzie odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowego poziomu wilgoci. Gdy nie działają prawidłowo, powietrze z zewnątrz nie dostaje się do wnętrza pojazdu, co prowadzi do gromadzenia się pary na szybach.