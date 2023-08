Pergola fotowoltaiczna. Idealne rozwiązanie do ogrodu?

Pergola fotowoltaiczna współpracuje z hybrydowym falownikiem o mocy 4 kW. Pozwala on na podłączenie jednego lub dwóch litowo-żelazowo-fosforanowych magazynów energii, które mają wytrzymywać 10 tys. cykli rozładowania i ładowania. Po takim czasie ich pojemność ma spaść do poziomu ok. 70 proc. Firma twierdzi, że skutkuje to niskim ryzykiem wystąpienia pożarów, a także jest przyjazne dla środowiska.