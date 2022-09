Ważny apel strażaków. Chodzi o fotowoltaikę

Wynika to z faktu, że panele fotowoltaiczne generują napięcie elektryczne nawet wówczas, gdy instalacja jest wyłączona. To zaś może wiązać się z zagrożeniem dla strażaków podczas prowadzenia działań gaśniczych. Nie tylko ze względu na możliwość polania urządzeń pod napięciem wodą, ale także przez to, że istnieje ryzyko dotknięcia uszkodzonych przewodów, co może skutkować bolesnym porażeniem.