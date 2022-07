PGE zbuduje największy magazyn energii w Polsce. Sprawdź, gdzie powstanie

PGE Polska Grupa Energetyczna to największe polskie przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się m.in. badaniami nad odnawialnymi źródłami energii (OZE). Prezes PGE w wywiadzie dla portalu wnp.pl ujawnił plany spółki dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej i zapowiedział budowę największego w Polsce wielkoskalowego magazynu energii. To prawdziwy przełom dla rozwoju polskiej infrastruktury elektrycznej.

Wielkoskalowe magazyny energii to wielkie budynki, które pozwalają na przechowywanie ogromnej ilości energii elektrycznej. Ich pojemność to z reguły kilkadziesiąt megawatogodzin, choć największy magazyn na świecie, Manatee Energy Storage Center w stanie Floryda w USA, ma moc 400 MW i miejsce na zgromadzenie do 1600 MWh .

To ogromna liczba, ale wciąż niewystarczająca do zasilenia Warszawy, która w przeciętny letni dzień wymaga dostarczenia prądu o mocy ok. 1100-1250 MW. Mimo to wielkoskalowe magazyny energii mają szereg zalet – umożliwiają efektywne korzystanie z OZE, a dzięki ekonomii skali są znacznie efektywniejsze od mniejszych obiektów i pojedynczych baterii.