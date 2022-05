Polski magazyn energii. Ruszają prace nad prototypem

W oficjalnej informacji prasowej, którą opublikowała Enea, możemy przeczytać, że przydomowe banki energii elektrycznej to naturalny kierunek rozwoju w czasie, gdy fotowoltaika rozwija się w tak dużym tempie, jak ma to miejsce w Polsce. Zdaniem prezesa Enei Pawła Majewskiego magazynowanie energii elektrycznej to technologia o dużym potencjale rozwojowym do zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego.