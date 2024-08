Piękna i praktyczna roślina, która odstrasza kleszcze i przyciąga motyle

Barwny element każdego ogrodu - pysznogłówka ogrodowa, znana także jako monarda lub bergamotka, to roślina, która nie tylko upiększa przestrzeń swoją różnorodnością kolorów, od bordowego, przez kremowy, różowy, fioletowy, aż po żółty, ale również skutecznie odstrasza kleszcze. Jest to idealna ozdoba do każdego ogrodu ze względu na swoją różnorodność i wyjątkowy wygląd.