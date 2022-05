Pierwszy gamingowy monitor OLED od LG. Poznajcie LG UltraGear 48GQ900

Model UltraGear 48GQ900 będzie się charakteryzował rozdzielczością 4K (3840x2160 pikseli), wsparciem technik synchronizacji obrazu od Nvidii G-SYNC Compatible jak i AMD FreeSync Premium oraz odświeżaniem na poziomie 120 Hz, które można podbić do 138 Hz. LG chwali się też czasem reakcji wynoszącym zaledwie 0,1 ms i w tym przypadku nie jest to marketingowa bzdura, ponieważ faktycznie panele OLED tyle osiągają.

Ponadto jak na panel OLED przystało mamy nieskończony kontrast wsparcie dla HDR10, aczkolwiek bez wymienionego standardu, ale to będzie któryś z True Black 400, 500 lub 600. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku paneli OLED nie mamy do czynienia ze strefami podświetlenia znanymi z ekranów mini-LED mającymi swoje wady, ponieważ tutaj każdy piksel jest podświetlany osobno. LG chwali się także 98,5 proc. pokryciem palety kolorów DCI-P3 co w dzisiejszych czasach jest wyznacznikiem dla flagowych modeli telewizorów czy monitorów.