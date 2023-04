Pierwszy taki telewizor. Hisense wie, że rozmiar ma znaczenie

Laserowy telewizor to dość nietypowe urządzenie. W rzeczywistości jest to projektor z obiektywem o ultrakrótkiej ogniskowej, ale pod względem funkcjonalności mamy tu do czynienia z faktycznym telewizorem. Sprzęt jest wyposażony w wejścia antenowe, tunery TV, system Smart TV oraz porządne głośniki. Równocześnie najbardziej charakterystyczna jest tutaj bardzo duża przekątna obrazu, sięgająca aż 120 cali.