Pierwszy taki w Polsce. Nowoczesny budynek komunalny już powstaje

W Mysłowicach ruszyła budowa najnowocześniejszego budynku komunalnego w Polsce. Stanowi on Demonstrator Technologii, którego budowę finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a za budowę odpowiada firma DMD Modular Sp. z o.o. Budynek powstaje w ramach projektu "Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu".

Jak podano na stronie miasta we wrześniu 2022 r., planowany termin realizacji inwestycji do jesień 2023 r. Budynek, który powstaje właśnie w Mysłowicach, będzie składać się z 27 mieszkań o powierzchni od 45 do 68 metrów kwadratowych.