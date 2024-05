Pierwszy teledysk stworzony przy użyciu AI. Zobacz, jak się prezentuje

W lutym tego roku firma OpenAI, znana z projektu ChatGPT, zaprezentowała nowe narzędzie umożliwiające tworzenie za pomocą tekstu realistycznych sekwencji filmowych. Choć Sora nie jest jeszcze dostępna na szeroką skalę, to w fazie testów została oddana do dyspozycji wybranej grupie filmowców. Dziś możemy podziwiać rezultaty ich pracy.

Wśród twórców, którzy mieli okazję współpracować z OpenAI, znalazł się reżyser Paul Trillo. Przygotował przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji teledysk do utworu "The Hardest Part" amerykańskiego artysty występującego pod pseudonimem Washed Out.