Pisanie wiadomości będzie łatwiejsze. Użyj tego przycisku w telefonie

Wielu użytkowników smartfonów nie zdaje sobie sprawy, że przycisk spacji na klawiaturze może służyć do czegoś więcej niż tylko do robienia odstępów między słowami. Ukryta funkcja spacji pozwala na precyzyjne przesuwanie kursora w dowolne miejsce na ekranie. Dzięki temu, zamiast tradycyjnie klikać na ekran, co często bywa nieprecyzyjne, można z łatwością ustawić kursor w wybranym miejscu.