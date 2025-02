Jak i czym czyścić telefon? Unikaj tych błędów

Telefony to urządzenia, które często gromadzą brud, kurz i bakterie. Gromadzące się na nich zanieczyszczenia mogą prowadzić nie tylko do nieestetycznego wyglądu, ale przede wszystkim stanowić zagrożenie zdrowotne, gdyż codziennie przykłada się je do ust i uszu. Regularne czyszczenie i odkażanie telefonu może zminimalizować ryzyko infekcji.