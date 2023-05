Piwna rewolucja. Japońska puszka do piwa Nendo gwarantuje perfekcyjne nalewanie

Jak nalewać piwo? Japońska firma Nendo postanowiła podejść do tej kwestii w naukowy sposób i przeanalizowała, co dzieje się w napojem podczas przelewania go z puszki do szklanki. W wyniku badań Japończycy doszli do wniosku, że używane obecnie puszki nie są idealne. Dlatego stworzyli nową, lepszą, ułatwiającą nalewanie piwa.