Planujesz zakup auta elektrycznego? Nadchodzą zmiany w cenach

Z końcem lipca 2024 roku, liczba pojazdów całkowicie elektrycznych (BEV) na polskich drogach wynosiła 70 579 sztuk , co stawia Polskę na jednym z ostatnich miejsc pod względem popularności samochodów elektrycznych w Europie. Dla porównania, kraje takie jak Niemcy czy Francja, osiągnęły dużo wyższe wyniki, przyciągając użytkowników rozbudowaną infrastrukturą ładowania i licznymi dotacjami rządowymi. W Polsce rozwój rynku BEV jest opóźniony przez braki w sieci stacji ładowania oraz wciąż wysokie koszty zakupu.

Mimo to, rosnące koszty paliw tradycyjnych i rosnąca świadomość ekologiczna mogą zmienić sytuację. Konsumenci coraz bardziej interesują się alternatywami, ale brakuje wsparcia w postaci ulg podatkowych lub dotacji, które w innych krajach Europy pomagają obniżyć koszty początkowe zakupu pojazdu elektrycznego .

Sprzedaż samochodów elektrycznych na świecie chwilowo wyhamowała, a producenci ograniczyli inwestycje w EV z powodu obaw o opłacalność. Mimo że prognozy sprzedaży na najbliższy czas są mniej optymistyczne, to spadające ceny baterii mogą wkrótce przyczynić się do wzrostu sprzedaży EV. Goldman Sachs Research obniżyło prognozy wzrostu globalnego zapotrzebowania na baterie na 2024 rok do 29% rocznie (wcześniej zakładano 35%), jednak analitycy oczekują, że dalszy spadek cen baterii przełoży się na znaczną poprawę dostępności samochodów elektrycznych.