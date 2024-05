Używane auta elektryczne zyskują na popularności. Statystyki to potwierdzają

Rok wcześniej, średnia cena używanego samochodu elektrycznego była wyższa o 18 tysięcy dolarów w porównaniu do średniej ceny samochodu spalinowego. Na początku 2024 roku różnica ta zmniejszyła się do 7 tysięcy dolarów. Ceny używanych aut spalinowych i elektrycznych znacznie się zbliżyły.

Wielu nabywców zastanawia się nad opłacalnością zakupu używanego auta elektrycznego. Chociaż na rynku dostępnych jest jeszcze stosunkowo mało takich pojazdów, co może budzić pewne obawy, to oferują one pewne korzyści. Do głównych zalet należą niższe koszty eksploatacji oraz znacznie niższy koszt zakupu w porównaniu do nowych modeli.